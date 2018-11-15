Большая часть послов Кыргызстана ничего не делают для привлечения инвестиций

«80-90 процентов послов Кыргызстана за рубежом не занимаются привлечением инвестиций, просто сидят», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, надо проанализировать работу послов. Тех, кто не работает над привлечением инвестиций, следует освободить от занимаемых должностей. В пример депутат привел заключенные недавно соглашения между Россией и Узбекистаном. Нардеп уверен, соседям удалось привлечь инвестиции в страну в том числе и благодаря слаженной работе послов.

«Когда я представлял коллективу нового министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова, то сразу сказал о двух критериях оценки работы посольств — привлечение инвестиций и туристов. Мы знаем, что есть послы, которые плохо работают. И министры, и депутаты ездят в другие страны и видят. Там, где посол плохо работает, и отношение к нашей стране другое», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.