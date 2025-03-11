На Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют», — сказал он, выступая на конференции в Высшей школе экономики.

Песков также полагает, что в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.

На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.

Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.