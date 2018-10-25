Китаянка не выпускала смартфон из рук, и ее пальцы перестали сгибаться

Жительница китайского города Чанша неделю не выпускала из рук смартфон, и ее пальцы перестали сгибаться. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Женщина ушла в отпуск, который проводила, не выпуская из рук смартфон. Она убирала его только на ночь. Через некоторое время у китаянки заболела кисть правой руки, а пальцы отказались слушаться.

Как пояснили врачи, причиной онемения стал теносиновит — воспаление синовиальной оболочки сухожилия, вызванное многодневным повторением одних и тех же движений.

Сейчас пациентка может сгибать пальцы, однако ее предупредили о необходимости периодически откладывать смартфон и давать рукам отдохнуть.