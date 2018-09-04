В iPhone 8 нашли серьезный производственный брак

Корпорация Apple выявила дефект в произведенных ею смартфонах iPhone 8. Речь о гаджетах, которые продавали с сентября 2017 года по март 2018-го в Австралии, Индии, Китае, США, Новой Зеландии и Японии, сообщил ТАСС.
По данным Apple, из-за бракованных материнских плат смартфоны могут произвольно перезагружаться, прекращать работу и не реагировать на прикосновения к экрану или на попытки включить их. При этом отмечается, что брак выявили у небольшого процента произведенных устройств.
В корпорации уточнили, что сервисная акция, которая будет продолжаться в течение трех лет с момента первых продаж iPhone 8, не затрагивает иные модели смартфонов, в том числе iPhone 8 Plus.
Кроме того, в компании не намерены устранять иные повреждения, которые не относятся к указанному дефекту.
Основанная в 1976 году Apple, помимо смартфонов iPhone, производит планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 миллиардов.