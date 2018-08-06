00:50
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Техноблог

Самые надежные смартфоны. Десятка от российских экспертов

Фото из Интернета. Эксперты проверили 55 смартфонов — новинок 2018 года.

Специалисты Роскачества провели новое исследование смартфонов и составили свой топ-10 самых надежных. Об этом сообщил сайт организации.

По его данным, проверялись 55 моделей самых популярных в России марок смартфонов — новинок 2018 года. Эксперты протестировали их по 229 параметрам качества и безопасности. В том числе по таким, как эргономика (удобство пользования), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет, сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другим.

Лидерами российского топ-10 стали модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus.

Далее следуют еще два представителя южнокорейского производителя — Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Замкнул пятерку представитель семейства Apple — iPhone 8 Plus.

Новый Huawei P20 Pro расположился на шестом месте. Далее следуют Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 и iPhone X. Замыкает десятку лучших смартфонов Huawei Mate 10 Pro.

Лидеры рейтинга — модели Samsung — зарекомендовали себя с лучшей стороны по качеству звука, емкости батареи, объему памяти, качеству звонков и водонепроницаемости.

Чтобы узнать, сможет ли смартфон работать после того, как на него попадет вода, эксперты погрузили каждый аппарат на 30 минут в водопроводную трубку на глубину 1 метр. Далее изучали его работу сразу после того, как вынули из воды, а также через 2 и 3 дня. В качестве дополнительной проверки имитировали попадание капель дождя на смартфоны. Все испытания отлично выдержали Samsung Galaxy S8 и S8Plus, а также Galaxy Note 8.

Три лидирующие строчки рейтинга по качеству фото и видео занимают смартфоны Apple.

Так, iPhone X расположился на первом месте, iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus — на втором и третьем. Но зато они совсем не прочные.

Чтобы установить, сможет ли смартфон устоять мощным механическим воздействиям (например, ударам или падениям), эксперты провели специальный «барабанный тест». Гаджеты помещали в металлическую барабанную трубу, которая совершает 100 вращений так, что телефон подвергается ударам с разных сторон и переживает падения с почти метровой высоты.

Apple iPhone X не смог похвастаться успехами по итогам данных испытаний: после 50 поворотов трубы у него сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов разбилась задняя панель, а дисплей перестал работать.

Смартфонами, успешно прошедшими тест на прочность, стали Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro.
Ссылка:
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
HubblePhone: невероятная «раскладушка» с несколькими гибкими экранами
Батареи смартфонов могут стать мишенью для хакеров
Смартфоны с лучшей защитой от пыли и влаги выбрали эксперты
Суровое испытание. Что стало с iPhone X после двух недель на дне реки
Самый маленький в мире смартфон получил сканер отпечатков и работает под водой
В iPhone появится функция, которую пользователи ждали несколько лет
Новый серьезный изъян обнаружили у смартфона iPhone X
Эксперты назвали лучший смартфон-2018 среди самых разрекламированных новинок
iPhone спас девушку от свадьбы с двоюродным братом
Исследование. Пользователи iPhone тратят в 10 раз больше владельцев Android‍
Популярные новости
Эксперты назвали пятерку самых надежных и&nbsp;практичных внедорожников Эксперты назвали пятерку самых надежных и практичных внедорожников
WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений
Motorola Moto Z3&nbsp;стал первым в&nbsp;мире смартфоном с&nbsp;поддержкой 5G-сетей Motorola Moto Z3 стал первым в мире смартфоном с поддержкой 5G-сетей
HubblePhone: невероятная &laquo;раскладушка&raquo; с&nbsp;несколькими гибкими экранами HubblePhone: невероятная «раскладушка» с несколькими гибкими экранами
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается