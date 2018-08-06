Самые надежные смартфоны. Десятка от российских экспертов

Специалисты Роскачества провели новое исследование смартфонов и составили свой топ-10 самых надежных. Об этом сообщил сайт организации.
По его данным, проверялись 55 моделей самых популярных в России марок смартфонов — новинок 2018 года. Эксперты протестировали их по 229 параметрам качества и безопасности. В том числе по таким, как эргономика (удобство пользования), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет, сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другим.
Лидерами российского топ-10 стали модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus.
Новый Huawei P20 Pro расположился на шестом месте. Далее следуют Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 и iPhone X. Замыкает десятку лучших смартфонов Huawei Mate 10 Pro.
Лидеры рейтинга — модели Samsung — зарекомендовали себя с лучшей стороны по качеству звука, емкости батареи, объему памяти, качеству звонков и водонепроницаемости.
Чтобы узнать, сможет ли смартфон работать после того, как на него попадет вода, эксперты погрузили каждый аппарат на 30 минут в водопроводную трубку на глубину
Три лидирующие строчки рейтинга по качеству фото и видео занимают смартфоны Apple.
Чтобы установить, сможет ли смартфон устоять мощным механическим воздействиям (например, ударам или падениям), эксперты провели специальный «барабанный тест». Гаджеты помещали в металлическую барабанную трубу, которая совершает 100 вращений так, что телефон подвергается ударам с разных сторон и переживает падения с почти метровой высоты.
Apple iPhone X не смог похвастаться успехами по итогам данных испытаний: после 50 поворотов трубы у него сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов разбилась задняя панель, а дисплей перестал работать.
Смартфонами, успешно прошедшими тест на прочность, стали Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro.