HubblePhone: невероятная «раскладушка» с несколькими гибкими экранами

Компания Turing показала необычный аппарат с несколькими гибкими экранами в форме раскладушки, который получил название HubblePhone (видимо, подразумевается телескоп «Хаббл»). Об этом сообщил портал mail.ru.
Впечатление, что Turing Robotics взяла разом все тренды на современном рынке смартфонов и «скормила» их ИИ, который затем написал пресс-релиз. «Искусственная реальность», VR, 5G, несколько экранов, мобильная игровая консоль, эмоциональный машинный интеллект, ИИ — и так далее.
Дизайн HubblePhone выполнен под описание (по крайней мере, в проекте).
У ультратонких модулей будут собственные батареи, 2800 мАч и 3300 мАч. HubblePhone оснастят камерой-«телескопом» с 15-кратным оптическим зумом.
По предварительным данным, все это удовольствие будет стоить $2749, что вряд ли сделает данный смартфон массовым. Даже в июне 2020 года, когда его планируют выпустить на рынок.