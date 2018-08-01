HubblePhone: невероятная «раскладушка» с несколькими гибкими экранами

Компания Turing показала необычный аппарат с несколькими гибкими экранами в форме раскладушки, который получил название HubblePhone (видимо, подразумевается телескоп «Хаббл»). Об этом сообщил портал mail.ru.

Впечатление, что Turing Robotics взяла разом все тренды на современном рынке смартфонов и «скормила» их ИИ, который затем написал пресс-релиз. «Искусственная реальность», VR, 5G, несколько экранов, мобильная игровая консоль, эмоциональный машинный интеллект, ИИ — и так далее.

Дизайн HubblePhone выполнен под описание (по крайней мере, в проекте).

Смартфон от Turing — фактически «раскладушка» с тремя экранами. На подвижной части «спиной к спине» расположены два экрана, а еще один находится в той области, где обычно располагается клавиатура. Один из экранов выворачивается наружу, превращая смартфон в мини-ноутбук.

Предполагается, что гаджет получит по одному чипу Snapdragon 855 с 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ внутренней памяти на каждый «модуль». Именно так: смартфон будет состоять из двух независимых модулей, один из которых получит 4K-экран, а другой, с двумя дисплеями, два Full HD-экрана.

У ультратонких модулей будут собственные батареи, 2800 мАч и 3300 мАч. HubblePhone оснастят камерой-«телескопом» с 15-кратным оптическим зумом.

По предварительным данным, все это удовольствие будет стоить $2749, что вряд ли сделает данный смартфон массовым. Даже в июне 2020 года, когда его планируют выпустить на рынок.