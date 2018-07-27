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Техноблог

Telegram запустит сервис для хранения документов пользователей

из Интернета
Фото из Интернета. Новый сервис авторизации Telegram

Команда мессенджера Telegram представила новый сервис авторизации под названием Passport.

Универсальная система авторизации Telegram Passport позволяет хранить идентификационные данные на серверах Telegram в зашифрованном виде, отправлять их сервисам, запрашивающим идентификационные данные, например, финансовые сервисы или ICO.

Как отмечают разработчики, все данные хранятся в облаке Telegram со сквозным шифрованием. При этом у администрации сервиса нет доступа к идентификационной информации, она передается напрямую получателю. В будущем все данные Telegram Passport будут храниться в децентрализованном облаке.

Первой платежной системой с интеграцией Telegram Passport стала ePayments. Сервис представляет собой вторую фазу проекта Telegram Login. В ближайшем будущем разработчики планируют реализовать стороннюю верификацию для Telegram Passport.
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