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Техноблог

Транспорт будущего. Что будет, если совместить ролики и гироскутер

Компания Seagway представила новый вид персонального электротранспорта, который похож на гибрид роликов и гироскутера.

Новый вид транспорта получил название e-Skates, это две независимые платформы со встроенным колесом и электромотором. Внешне они выглядят как роликовые коньки, но работают по принципу гироскутера. Человеку нужно только встать на платформу и передвигаться, изменяя положение тела. Первой моделью нового транспорта стала Drift W1.

Главная особенность транспорта e-Skates в том, что для него не нужны специальная обувь или крепления. На поверхности платформы есть специальное покрытие, которое фиксирует ногу и не дает человеку упасть. К тому же такие ролики еще и компактные, они легко поместятся в любой рюкзак.

Компания Segway только анонсировала модель Drift W1. Все характеристики, цену и другие подробности нового транспорта объявят позже, а журналисты смогут протестировать его на выставке IFA 2018, которая пройдет в конце августа в Берлине. Однако уже объявили, что продажи первой модели в России запланированы на начало осени.
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