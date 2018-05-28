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Техноблог

Производство гибких смартфонов запустила компания Huawei

Huawei с гигантом BOE Technology работает над складным смартфоном с гибким экраном. Перед двумя компаниями стоит задача обогнать Samsung Electronics в новом сегменте смартфонов и первыми в мире выпустить его на рынок, сообщило корейское издание ET News.

BOE Technology, ставшая первой китайской компанией, начавшей выпуск гибких экранов еще в 2017 году, производит для Huawei 8-дюймовые гибкие OLED-панели. Huawei планирует превзойти всех конкурентов, выпустив первый складной смартфон в ноябре 2018-го.

При этом первый складной смартфон Samsung тогда только отправится в производство. Его смогут представить лишь зимой.

По данным издания, BOE Technology, вероятно, покроет все заказы на OLED-панель от Huawei, поскольку компания успешно развивает связанные с этим производством технологии.

Как отметили инсайдеры, она уже получила заказы на разработку четырех вариантов гибких экранов от двух разных производителей смартфонов.
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