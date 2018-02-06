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Техноблог

Шорты против насильников создали в Германии

Специальные шорты, которые защитят женщин от насильников, создали в Германии. Об этом сообщили «Известия».

Как отмечается, идея принадлежит Сандре Сейлз из немецкого города Оберхаузен. Ее едва не изнасиловали во время пробежки. Сандра потратила на создание шорт около полугода.

Они очень прочные, легкие и не мешают заниматься спортом. Изготовлены из материала для бронежилетов. Первую партию таких шорт женщины раскупили за день. Предзаказ расписан на ближайшие полгода, несмотря на то что стоят они как дорогое нижнее белье — 149 евро.
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