02:35
-6
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Техноблог

Nokia 3310 4G представили официально. Очередное обновление легенды

Фото По сравнению с предшественником новый телефон станет длиннее и толще

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 3310 4G в Китае. Телефон теперь поставляется с некоторыми дополнительными функциями, такими как Wi-Fi, и с возможностью работы в качестве точки доступа, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Внешне Nokia 3310 4G похож на предшественника 2017 года. Размеры телефона — 117×52,4×13,35 миллиметра, а вес — 88,1 грамма. По сравнению с прошлогодней моделью Nokia 3310 4G немного длиннее и толще.

Читайте по теме
В обновленный телефон Nokia 3310 добавили поддержку 3G
Пока телефон выпускается в синем и сером цвете, но, как и в случае Nokia 3310 (2017), в ближайшем будущем могут появиться еще варианты. Nokia 3310 4G поддерживает только одну SIM-карту, но имеет слот для microSD и работает с картами памяти 256 МБ и 512 МБ.

Телефон оснащен 2,4-дюймовым дисплеем, покрытым поляризационной пленкой. Он оснащен светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной камерой на задней панели. Смартфон работает под управлением YunOS — «урезанной» версии Android.

Nokia 3310 4G получил технологии подключения 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Он питается от батареи емкостью 1200 мАч, которая обеспечивает 5 часов работы в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания.

Пока Nokia 3310 4G доступен только в Китае, но HMD Global может объявить глобальный выпуск Nokia 3310 4G на выставке MWC 2018 в феврале. Цена также пока не объявлена, однако вряд ли она будет намного больше стоимости обычного Nokia 3310, который в Бишкеке можно приобрести по цене от 4,2 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 565
Версия для печати
Материалы по теме
Nokia 7 Plus: появились первые подробности о загадочном смартфоне
Опасный вирус заразил четыре миллиона смартфонов
Samsung Galaxy S9 Plus показали на новых качественных рендерах
В Китае впервые в мире клонировали макак
Новый смартфон Nokia Lumia получит камеру с пятью объективами
В Китае покупатель укусил смартфон, и гаджет взорвался
Самый большой в мире очиститель воздуха разработали в Китае
Участники Олимпиады получат от Samsung специальную версию Galaxy Note 8
Samsung рассекретила свой тайный смартфон
Первый в мире смартфон со сканером отпечатков в дисплее представлен официально
Популярные новости
Мошенники нашли способ заработать в&nbsp;WhatsApp Мошенники нашли способ заработать в WhatsApp
Samsung Galaxy S9&nbsp;Plus показали на&nbsp;новых качественных рендерах Samsung Galaxy S9 Plus показали на новых качественных рендерах
Пользователи Сети пришли в&nbsp;ярость из-за &laquo;дьявольской игры&raquo; из&nbsp;Японии Пользователи Сети пришли в ярость из-за «дьявольской игры» из Японии
Nokia 7&nbsp;Plus: появились первые подробности о&nbsp;загадочном смартфоне Nokia 7 Plus: появились первые подробности о загадочном смартфоне
Бизнес
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники