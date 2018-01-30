Nokia 3310 4G представили официально. Очередное обновление легенды

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 3310 4G в Китае. Телефон теперь поставляется с некоторыми дополнительными функциями, такими как Wi-Fi, и с возможностью работы в качестве точки доступа, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Внешне Nokia 3310 4G похож на предшественника 2017 года. Размеры телефона — 117×52,4×13,35 миллиметра, а вес — 88,1 грамма. По сравнению с прошлогодней моделью Nokia 3310 4G немного длиннее и толще.

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Пока телефон выпускается в синем и сером цвете, но, как и в случае Nokia 3310 (2017), в ближайшем будущем могут появиться еще варианты. Nokia 3310 4G поддерживает только одну SIM-карту, но имеет слот для microSD и работает с картами памяти 256 МБ и 512 МБ.

Телефон оснащен 2,4-дюймовым дисплеем, покрытым поляризационной пленкой. Он оснащен светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной камерой на задней панели. Смартфон работает под управлением YunOS — «урезанной» версии Android.

Nokia 3310 4G получил технологии подключения 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Он питается от батареи емкостью 1200 мАч, которая обеспечивает 5 часов работы в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания.

Пока Nokia 3310 4G доступен только в Китае, но HMD Global может объявить глобальный выпуск Nokia 3310 4G на выставке MWC 2018 в феврале. Цена также пока не объявлена, однако вряд ли она будет намного больше стоимости обычного Nokia 3310, который в Бишкеке можно приобрести по цене от 4,2 тысячи сомов.