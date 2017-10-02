В обновленный телефон Nokia 3310 добавили поддержку 3G

В Австралии выпустили улучшенную версию телефона Nokia 3310. Оригинальный гаджет, переизданный в этом году, не поддерживал сети 3G. В итоге компания HMD Global решила выпустить спецверсию Nokia 3310, сообщило издание RG Digital.

Как отмечается, в ближайшее время продажи Nokia 3310 3G стартуют в США, а также, возможно, в Канаде.

Впрочем, уточняет PhoneArena, новая функция привела к тому, что заряд аккумулятора стал «съедаться» намного быстрее. Обычный телефон Nokia 3310 мог работать в режиме разговора до 22 часов, а версия с 3G — всего лишь 6,5 часа.

В продаже Nokia 3310 3G появится в середине октября. Его цена — 69 евро.