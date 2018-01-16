Топ-10 инноваций техновыставки CES 2018

CES в Лас-Вегасе — крупнейшая техновыставка начала года. Сотни компаний борются за звание самой инновационной, но удостаиваются его не все. Hi-tech@mail.ru рассказал, какими будут технологии в 2018 году.

1Эра беспилотных автомобилей вот-вот настанет Сразу несколько компаний договорились с производителями автомобилей о создании платформы для беспилотных авто. Совсем скоро каждый автомобиль будет «знать», какая скорость, траектория, приоритет в движении у других автомобилей на дороге, как знает, например, диспетчер в аэропорту.

Яркий пример — технология C-V2X от Qualcomm. Производителю надо будет взять готовый чипсет со всеми опциями и — вуаля, умный автомобиль готов. Ford обещает начать тестирование уже в этом году. 2 Ноутбуки-смартфоны Qualcomm и Microsoft открывают новую эру в компьютеростроении. Ноутбук — это давно не только большой ящик с клавиатурой, который пылится на столе. Это максимально мобильная штука. Qualcomm и Microsoft открывают новую эру в компьютеростроении. Ноутбук — это давно не только большой ящик с клавиатурой, который пылится на столе. Это максимально мобильная штука.