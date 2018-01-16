Топ-10 инноваций техновыставки CES 2018

Яркий пример — технология C-V2X от Qualcomm. Производителю надо будет взять готовый чипсет со всеми опциями и — вуаля, умный автомобиль готов. Ford обещает начать тестирование уже в этом году.
2Ноутбуки-смартфоны
Qualcomm и Microsoft открывают новую эру в компьютеростроении. Ноутбук — это давно не только большой ящик с клавиатурой, который пылится на столе. Это максимально мобильная штука.
Теперь они могут быть с процессорами Snapdragon: теми самыми, что управляют вашим флагманским смартфоном. Причем внутри полноценная Windows 10, а не недоразумение Windows RT.
Такие гаджеты постоянно подключены к сети, как смартфон, и работают 20 часов, как смартфон.
3Технология MicroLED
Представьте, что теперь размер вашего телевизора будет ограничен лишь вашей фантазией и капризным настроением. Samsung представила The Wall — первый в мире модульный телевизор MicroLED.
Новая технология, на которую сделала ставку корейская компания, не нуждается в специальных фильтрах и подсветке, как в случае с ЖК-панелями.
Модульная конструкция позволяет менять размеры и форму устройства без особых сложностей, связанных с изменением производства. На презентации был представлен 146-дюймовый подобный девайс — это экран с диагональю почти четыре метра.
У вас маленькая ниша под ТВ? Пожалуйста, можно уменьшить девайс. Большая гостиная? Увеличить. Привычные фиксированные формы телеков уходят в прошлое.
4Изображение будущего
Sony показала новейший процессор для телевизоров под названием X1 Ultimate. Эта невероятно мощная штука может обслуживать телевизоры с 8K OLED экранами.
HDR-процессинг в реальном времени, невероятная пиковая яркость (10 000 нит!), но самое главное — процессор X1 Ultimate сможет распознавать объекты на каждом кадре. В итоге разница между яркими и темными объектами, полутонами станет еще более явной. Вживую смотрится невероятно круто, ждем.
5Face ID повсюду
Технология распознавания лица вообще-то древняя. Но Apple сделала ее нормой для всех флагманских смартфонов. Дальше больше.
На CES 2018 представили ноутбуки с разблокировкой по лицу — Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7-го поколения и смартфоны — Honor View 10 от Huawei. Ждем телевизоры и офисные кружки. Теперь коллеги не позволят себе лишнего.
6Умилительные роботы
На техновыставках показывают все больше роботов. Большинство из них бесполезные, но есть прогресс. В этот раз количество милых роботов зашкаливало.
Самый крутой — Sony Aibo, собачка, которая распознает эмоции и сама их проявляет, а также учится. Важно, что Aibo уже продается, пока ее «родственники» являются лишь демо-образцами.
7Феерически маленькие дроны
Intel придумала миниатюрные дроны Shooting Star Mini, которые управляются с одного компьютера. Они могут светиться и создавать более 4 миллиардов цветовых комбинаций!
Будущее световых шоу — за такими разработками. За это Intel, кстати, получила «ачивку»: внесение в Книгу рекордов Гиннесса.
8Тончайший компьютер
Самый тонкий ноутбук в мире стал еще тоньше. Новый Acer Swift 7 толщиной всего 8,98 мм! Причем размер здесь не в ущерб начинке.
Мощный процессор Intel Core i7, сенсорный экран и приличное время автономной работы — до 10 часов. В будущем все ноутбуки должны стремиться сбрасывать вес, это элементарно удобно в поездках!
9Игры большого формата
NVIDIA показала, какими будут игры будущего. Забудьте о крохотных 24-дюймовых экранах, теперь 65 дюймов — то, что надо настоящему геймеру.
Big Format Gaming Displays (BFGD) — это потрясающий гейминг на больших диагоналях. Разрешение, как положено, 4К, частота обновления — 120 Гц.
10«Умное» нижнее белье
Скоро гаджеты будут везде. Секс-роботы, электроды для похудания, «умная» ложка для собачьей еды, трусы с защитой от смартфонов... Мир сошел с ума?
Возможно, но среди подобных сотен странных вещей нет-нет, да и попадется очередная крутая инновация. За этим на CES и приходят.