NASA обнаружило и показало «самый голубой лед» на Земле — плавающий айсберг в озере Макмердо в Антарктиде. Он частично находится под водой, поэтому и приобрел ярко-голубой цвет.

Фото nasa.gov. Айсберг в озере Макмердо

NASA изучает полярные льды в рамках проекта IceBridge. Для создания подробных карт разработали летательный аппарат. На его дне разместили радары, лазерный высотомер, радиолокационный эхолот, цифровую картографическую систему и множество других устройств.

В задачи проекта IceBridge входит: изучение изменения поверхности ледников, определение толщины морского льда и прогнозирование влияния ледников на климат Земли.