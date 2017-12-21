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Техноблог

NASA обнаружило и показало «самый голубой лед» на Земле

NASA обнаружило и показало «самый голубой лед» на Земле — плавающий айсберг в озере Макмердо в Антарктиде. Он частично находится под водой, поэтому и приобрел ярко-голубой цвет.

Фото nasa.gov. Айсберг в озере Макмердо

NASA изучает полярные льды в рамках проекта IceBridge. Для создания подробных карт разработали летательный аппарат. На его дне разместили радары, лазерный высотомер, радиолокационный эхолот, цифровую картографическую систему и множество других устройств.

В задачи проекта IceBridge входит: изучение изменения поверхности ледников, определение толщины морского льда и прогнозирование влияния ледников на климат Земли.
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