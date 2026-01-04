19:30
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Соблюдать меры безопасности при выходе на замерзшие водоемы призывает МЧС

Соблюдать меры безопасности при выходе на замерзшие водоемы призывает МЧС кыргызстанцев и гостей страны.

В ведомстве напомнили о важности строго соблюдать правила, отметив, что даже при устойчивых морозах лед может оставаться тонким и представлять серьезную угрозу для жизни.

Эксперты уточняют, что лед толщиной пять сантиметров не способен выдержать вес взрослого человека. При толщине льда 10 сантиметров допускается только рыбалка, а передвижение по нему считается небезопасным. Для движения снегохода необходим лед не менее 12 сантиметров, легкового автомобиля — 20–30 сантиметров, грузового транспорта — 30–38 сантиметров.

Под снегом зачастую есть трещины и промоины, которые невозможно заметить. В связи с этим категорически не рекомендуется выходить на лед в одиночку или проверять его прочность ударами.

Во время снегопада, тумана и в темное время суток выход на лед запрещен, так как риск несчастных случаев в эти периоды значительно возрастает, информирует МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357027/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Угроза ученикам. В школах Ленинского района Бишкека усилены меры безопасности
Под толщей льда Гренландии нашли заброшенный город
Три одноклассника погибли в Сокулуке, провалившись под лед
В Алае шестилетняя девочка провалилась под лед и погибла
Улицы Санкт-Петербурга превратились в каток
Непроходимые тротуары и обледенелые обочины: традиционные мытарства бишкекчан
TikTok усилит меры безопасности для детей
Предотвратить трагедию. Горожане просят убирать сосульки, свисающие с крыш
Мэрия Бишкека пригрозила штрафом торговым центрам и рынкам за неубранный снег
Опасные развлечения на льду. Жители Иссык-Куля беспокоятся за детей
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Бизнес
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
4 января, воскресенье
19:05
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсе...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: сказки, мастер-классы и «Времена года»
18:22
Соблюдать меры безопасности при выходе на замерзшие водоемы призывает МЧС
18:15
Паломничество в Мекке. Алмамбет Шыкмаматов — о личных размышлениях о вере
17:48
В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек