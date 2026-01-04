Соблюдать меры безопасности при выходе на замерзшие водоемы призывает МЧС кыргызстанцев и гостей страны.

В ведомстве напомнили о важности строго соблюдать правила, отметив, что даже при устойчивых морозах лед может оставаться тонким и представлять серьезную угрозу для жизни.

Эксперты уточняют, что лед толщиной пять сантиметров не способен выдержать вес взрослого человека. При толщине льда 10 сантиметров допускается только рыбалка, а передвижение по нему считается небезопасным. Для движения снегохода необходим лед не менее 12 сантиметров, легкового автомобиля — 20–30 сантиметров, грузового транспорта — 30–38 сантиметров.

Под снегом зачастую есть трещины и промоины, которые невозможно заметить. В связи с этим категорически не рекомендуется выходить на лед в одиночку или проверять его прочность ударами.

Во время снегопада, тумана и в темное время суток выход на лед запрещен, так как риск несчастных случаев в эти периоды значительно возрастает, информирует МЧС.