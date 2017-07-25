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Техноблог

Microsoft не будет «убивать» Paint

Microsoft не будет «убивать» Paint. По крайней мере, пока. Хотя теперь приложение обозначено как устаревшее, это просто означает, что оно больше не будет получать обновлений. Paint по-прежнему будет доступен для Windows, но теперь его придется скачать из Windows Store. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Со ссылкой на представителя пресс-службы Microsoft портал сообщает, что MS Paint никуда не пропадет.

В будущем мы сделаем Paint доступным бесплатно в Windows Store, а также продолжим выпускать обновления и новые возможности для Paint 3D, чтобы предоставить людям все лучшие творческие инструменты в одном месте.

Представитель пресс-службы Microsoft

Многие из привычных пользователями функций Paint, такие как, к примеру, обработка фото и создание 2D-изображений, останутся в дополнение к новым 3D-функциям в приложении Paint 3D, которое доступно бесплатно в обновлении Windows 10 Creators Update.
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