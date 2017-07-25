Microsoft не будет «убивать» Paint. По крайней мере, пока. Хотя теперь приложение обозначено как устаревшее, это просто означает, что оно больше не будет получать обновлений. Paint по-прежнему будет доступен для Windows, но теперь его придется скачать из Windows Store. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Со ссылкой на представителя пресс-службы Microsoft портал сообщает, что MS Paint никуда не пропадет.

В будущем мы сделаем Paint доступным бесплатно в Windows Store, а также продолжим выпускать обновления и новые возможности для Paint 3D, чтобы предоставить людям все лучшие творческие инструменты в одном месте. Представитель пресс-службы Microsoft

Многие из привычных пользователями функций Paint, такие как, к примеру, обработка фото и создание 2D-изображений, останутся в дополнение к новым 3D-функциям в приложении Paint 3D, которое доступно бесплатно в обновлении Windows 10 Creators Update.