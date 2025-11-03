Представлена эмоциональная модель синтеза кыргызской речи

В Кыргызстане представлена эмоциональная модель синтеза речи на кыргызском языке. Ее создала команда из проектов Nineninesix и «Акылай» и опубликовала в открытом доступе для тестирования и внедрения в технологические решения частного и государственного сектора, сообщила пресс-служба Парка высоких технологий.
Модель предназначена для генерации кыргызской речи с возможностью передачи интонаций и эмоциональных оттенков. Релиз представляет собой значимый этап в развитии кыргызского языка в цифровой среде и формирует основу для появления локализованных голосовых сервисов, автоматических ассистентов и образовательных решений.
Публичный релиз позволяет разработчикам, компаниям и исследовательским группам:
-
использовать открытый кыргызоязычный голосовой движок в продуктах и прототипах;
-
внедрять голосовые ассистенты и контакт-центры на кыргызском языке;
-
создавать системы адаптивного обучения и озвучивания учебных материалов;
-
развивать доступность цифровой среды для пользователей с особыми потребностями;
-
осуществлять озвучивание и локализацию контента на кыргызском языке.
Таким образом, создаются условия для формирования полного технологического стека для работы с кыргызской речью и увеличения присутствия языка в цифровых продуктах.
Модель генерирует речь в реальном времени и может работать на стандартных видеокартах, используемых в потребительских компьютерах.
«Мы верим, что открытая экосистема вокруг Kani TTS ускорит появление новых сервисов на кыргызском языке — от голосовых интерфейсов в госсекторе до локализованных решений для бизнеса», — отметили разработчики модели.