20:05
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Техноблог

Представлена эмоциональная модель синтеза кыргызской речи

В Кыргызстане представлена эмоциональная модель синтеза речи на кыргызском языке. Ее создала команда из проектов Nineninesix и «Акылай» и опубликовала в открытом доступе для тестирования и внедрения в технологические решения частного и государственного сектора, сообщила пресс-служба Парка высоких технологий.

Модель предназначена для генерации кыргызской речи с возможностью передачи интонаций и эмоциональных оттенков. Релиз представляет собой значимый этап в развитии кыргызского языка в цифровой среде и формирует основу для появления локализованных голосовых сервисов, автоматических ассистентов и образовательных решений.

Публичный релиз позволяет разработчикам, компаниям и исследовательским группам:

  • использовать открытый кыргызоязычный голосовой движок в продуктах и прототипах;

  • внедрять голосовые ассистенты и контакт-центры на кыргызском языке;

  • создавать системы адаптивного обучения и озвучивания учебных материалов;

  • развивать доступность цифровой среды для пользователей с особыми потребностями;

  • осуществлять озвучивание и локализацию контента на кыргызском языке.

Таким образом, создаются условия для формирования полного технологического стека для работы с кыргызской речью и увеличения присутствия языка в цифровых продуктах.

Модель генерирует речь в реальном времени и может работать на стандартных видеокартах, используемых в потребительских компьютерах.

«Мы верим, что открытая экосистема вокруг Kani TTS ускорит появление новых сервисов на кыргызском языке — от голосовых интерфейсов в госсекторе до локализованных решений для бизнеса», — отметили разработчики модели.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349521/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Игра из Кыргызстана вошла в топ-3 Steam и победила в мировом конкурсе
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
iPhone 18 Pro может получить спутниковую связь 5G от Starlink
В смартфонах Samsung появится ИИ-функция приоритетных уведомлений
Компания Samsung перестала обновлять популярные смартфоны Galaxy
Х готовится к запуску платформы для торговли уникальными именами пользователей
Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека
Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов
Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенный визуал
У WhatsApp на iPhone теперь новый дизайн в стиле iOS 26
Популярные новости
К&nbsp;2034 году люди будут работать только два дня в&nbsp;неделю&nbsp;&mdash; Билл Гейтс К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в&nbsp;каждом чате WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
Open AI&nbsp;запретила ChatGPT консультировать по&nbsp;медицине и&nbsp;юридическим вопросам Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам
YouTube улучшит качество старых видео с&nbsp;помощью искусственного интеллекта YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
20:02
Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 202...
19:56
Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября
19:51
Алмазбек Исманкулов вновь задержан. Он снова обвиняется в коррупции
19:48
В Бишкеке компания загрязняла экологию. Ее оштрафовали на 103 тысячи сомов
19:24
Представлена эмоциональная модель синтеза кыргызской речи