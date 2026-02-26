18:52
Техноблог

Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати

В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подход ученых из Университета Цинхуа основан не на традиционной послойной печати с использованием печатающей головки, а на принципиально новой технологии — голографической проекции.

Эта система превращает печатный материал, помещенный в прозрачный контейнер, в твердую структуру в считанные мгновения. Создание трехмерных объектов даже миллиметрового масштаба занимает всего 0,6 секунды — это самая быстрая 3D-печать в мир. 
