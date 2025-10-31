Игра из Кыргызстана вошла в топ-3 Steam и победила в мировом конкурсе

Кыргызстанская студия 4Tale Production, являющаяся резидентом Парка высоких технологий КР, вошла в число призеров престижного международного конкурса Rising Tide Challenge. Ее проект Steel Ark занял место в топ-3 лучших демо-версий на крупнейшей игровой платформе Steam.

Как сообщили в Парке высоких технологий, игра обошла десятки проектов из разных стран, вызвав интерес не только у игроков, но и у представителей профессионального сообщества. Это событие называют важным шагом для развития игровой индустрии Кыргызстана и подтверждением того, что отечественные разработчики способны создавать продукты международного уровня.

Steel Ark — это экшен-игра от первого лица в открытом мире с элементами выживания, крафта и автоматизации. По сюжету игроку предстоит превратить заброшенный локомотив в мобильный дом, исследовать опасный постапокалиптический мир, добывать ресурсы, строить и автоматизировать производство, чтобы вернуть жизнь в разрушенные земли.

Проект можно проходить в одиночку или в кооперативе до четырех игроков. В игре реализована кыргызская локализация, что делает ее первым крупным международным игровым проектом с кыргызским языком.

Разработчики отметили, что участие в Rising Tide Challenge и высокая оценка от мирового игрового сообщества стали для них стимулом развивать проект и готовить его к полноценному релизу.

Демо-версия Steel Ark доступна для скачивания на платформе Steam.