Администрация Трампа обсуждает приобретение 10 процентов акций Intel

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении около 10 процентов акций корпорации Intel. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сделка может быть оформлена путем конвертации части или всех субсидий, выделенных производителю микросхем в рамках программы CHIPS and Science Act, в акционерный капитал. В результате правительство США способно стать крупнейшим акционером компании.

Объем господдержки для Intel в рамках CHIPS Act составляет $10,9 миллиарда, что приблизительно соответствует стоимости пакета акций. Рыночная капитализация корпорации оценивается в более чем $100 миллиардов.

По данным СМИ, переговоры находятся на ранней стадии, официального подтверждения от Белого дома и Intel пока не поступало.

Отмечается, что администрация также рассматривает дополнительные меры поддержки, включая прямые инвестиции и совместные проекты для ускорения строительства завода Intel в штате Огайо.