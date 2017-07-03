19:45
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Техноблог

Ученые создали материал, способный двигаться за счет света

Ученые из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) и Кентского университета (штат Огайо, США) создали материал, изгибающийся под действием света и способный двигаться в определенном направлении, подобно гусенице.

Сообщается, чтобы создать на основе материала движущееся устройство, исследователи закрепили полоску полимера внутри прямоугольной рамки, длина которой была меньше длины полоски.  Это первое в мире устройство, которое напрямую преобразует свет одного неподвижного источника для движения.
Ссылка:
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Из стрекозы сделали «живой дрон» на пульте управления
Ученые хотят превратить тело в интерактивный дисплей
В США робот напечатал здание за 14 часов
Ученые взломали и доказали: смартфон не защитят ни пароль, ни отпечатки пальцев
Инженеры-«кутюрье» из НАСА создали космическую «ткань-кольчугу»
Новый экран для смартфона сам «залечит» царапины
Идеальный женский танец создали британские ученые
Популярные новости
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Создан оригинальный способ защитить iPhone от&nbsp;кражи Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи
Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8 Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8
Ученые из&nbsp;NASA сфотографировали на&nbsp;Марсе &laquo;Ниагарский водопад&raquo; Ученые из NASA сфотографировали на Марсе «Ниагарский водопад»
Бизнес
O!TV&nbsp;&mdash; онлайн-телевидение без приставок и&nbsp;антенн O!TV — онлайн-телевидение без приставок и антенн
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности