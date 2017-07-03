Ученые создали материал, способный двигаться за счет света

Ученые из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) и Кентского университета (штат Огайо, США) создали материал, изгибающийся под действием света и способный двигаться в определенном направлении, подобно гусенице.

Сообщается, чтобы создать на основе материала движущееся устройство, исследователи закрепили полоску полимера внутри прямоугольной рамки, длина которой была меньше длины полоски. Это первое в мире устройство, которое напрямую преобразует свет одного неподвижного источника для движения.



