29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-14.00 — отрезки улиц Салиевой, Пархоменко, Комсомольской, Кантемировской;

9.30-17.00 — улица Байтика Баатыра, дом 3/4;

9.30-18.30 — жилмассив «Учкун» (улицы Учкун-1, Учкун-2, Кайынды, Шабдана Баатыра);

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Логвиненко, проспект Чуй, дома 186, 196, отрезки улиц Киевской, Панфилова, Орозбекова, отрезки улиц Гагарина, Асаналиева, Кочкорской, Алтымышева, отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, отрезки улиц Махатмы Ганди, Можайского, отрезок улицы Баялинова, село Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз);

12.00-14.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Токтогула;

9.00-18.00 — территория автобазы № 3, улицы Фучика, Ленской;

10.00-15.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет, жилмассив), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);

11.00-16.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»).

2 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — города Каракол (улицы Элебаева, Гоголя, Долосбая, Фучика, миркрорайон «Кашка-Суу», улица Черик), Балыкчы (улицы Курганная, Советская, Манас, Озерная, Приозерная), села Долон, Кош-Добо, Кен-Суу, Тюп, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Конкино, Ырдык, Чон-Сары-Ой.

3 Нарынская область

10.00-17.00 — села Ак-Булун, Хутор Ак-Талаа;

9.00-17.00 — город Нарын (улицы Молдоева, Таабалдиева), село Мазар-Булак;

10.00-19.00 — село Казарман.

4 Таласская область

9.00-17.00 — села Кок-Токой, Копуро-Базар, ущелье Сары Булак, город Талас, села Кара-Суу, Кызыл-Адыр.

5 Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Льва Толстого);

13.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Кавказская, Школьная);

9.00-17.00 — села Жайыл (улица Алыкбаева), Полтавка (улицы Горького, Партизанская, Центральная, Октябрьская, Коминтерн);

9.00-16.00 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кара булак, Чу, Алмалуу (улицы Манаса, Кулбай, Жекшен), Чым Коргон (улица Казакбаева), Тегирменти (улица Алыке).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Киргшелк (улицы Мичурина, Победы);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, дома 266-490, 513-689, Алма-Атинская, дома 113-205, Кирова, дома 185-191, Чеченова, Набережная, дома 1-53, Советская, дома 84-229, Линейная, дома 137-367, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, дома 402-672, Шевченко, жилмассив «Жаштык»);

10.00-16.00 — село Новопокровка (улица Атая).

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Крупское;

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупская больница), Беловодское (улицы Кирова, Восточная).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 40 лет Победы, Степная), Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Омурбека, Сураналы, Тоголок), Чат-Куль (улицы Почтовая, Ленина, Украинская);

9.30-17.00 — села Кожомкул (жилмассив ВОССТ, улицы Крупская, Южная, Дружбы, Фрунзе, Чингиза Айтматова, Акматалиева, Байтурсунова, Бокомбаева, Мамыркожо, Дайрабаев, Темир Жол, Тологон-Ата, Кулжабай, Женишке 70 жыл, Зайнидин, Назарова, Осмонова, Санатбаева, Сусамырская, Кулжабай, Комсомольская, Комсомольский квартал), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назар, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева, Бекнияз уулу И., Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакир, Советская, школа имени Абдылдаевой), Кызыл-Туу (детский сад «Алтын-уя»), Токбай (школа имени Суранчиевой), Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбек, Западная), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Комсомольское, Озерное.

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улицы Заводская, Казаченко, Ломоносова, Кислых) села Первомайское (улица Степная), Каинда.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Станция Ивановка (улицы Ленина, Юбилейная), Отогон (улица Ашыралиева).

Чуйский РЭС