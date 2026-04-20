21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-16.00 — улица Элебаева, дом № 14;

9.30-17.00 — отрезок улицы Достоевского;

9.30-17.30 — микрорайон «Тунгуч», дома № № 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64/1, 65, 67, 68, 70, 71;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Уметалиева, отрезки улиц Исанова, Коенкозова, улица Московская, дом 73, отрезки улиц Бейшеналиевой, Чокморова, Московской, села Чон Арык (улицы Мусулманкулова, Кожобергенова), Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Молодой Гвардии), Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз);

9.00-12.00 — улицы Крымская, дом 72/2, проспект Чуй № № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

12.00-17.00 — село Нижняя-Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская, Полевая, Луговая), жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Дзержинского, Кырк-Чоро, Ынтымак, Биримдик, Надыр);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом № 168;

13.00-17.00 — отрезок улицы Кокчетавской, села Арашан (улицы Молдобека, Проектируемая, Новостройка, Новая), Кок-Жар;

9.00-13.00 — села Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманов, Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова), Кок-Жар (улицы Достук, Уметалиева, жилмассив «24га»).

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский

9.00-16.30 — городо Кара-Балта (улица Чапаева, переулок Чапаевский, улицы Комарова, Луговая, Ключевая, Центральная, Мичурина, Дорожная, Полевая, Кошевого);

9.00-17.00 — села Кара-Суу, Ставрополовка, Буденовка (дачи «Спутник»);

10.00-14.00 — село Первомай.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Тегирменти, урочище Кок-Адыр, город Орловка (улица Московская).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Дмитриевка (улицы Чапаева, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик);

9.00-12.00 — село Новопокровка (улицы Строительная, Мичурина);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Строительная, Садовая);

9.00-16.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Чкалова, Белинского).

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Ак-Суу, ущелье Тюльпан, село Садовое (улица Энгельса), село Маловодное (улицы Муханова, Колхозная);

9.00-18.00 — село Александровка (улица Луговая).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, профессора Ли, тупик Центральный), села Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая, школа № 1, детский сад «Солнышко»), Кожомкул (улицы Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупская, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, МТФ, Койчиева, Найзабекова, Наскеева, Разная, Южная, тупик Красноармейский), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Свободы, Урожайная, Торговая, Полевая, Правды, детские сады «Наристе», «Ак-Тилек»), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Топографическая, Садовая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), Романовка (улицы Гагарина, Кайрат Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовой), Шалта (улица Калмырза);

9.00-13.00 — село Кожомкул (улица Комсомольская, Проектируемая);

9.30-17.00 — село Манас (улицы Западная, Гагарина).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Базарная, Октябрьская), Чорголо (улица Токтогула), Ровное.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова).

Чуйский РЭС

9.00-13.00 — город Токмок (улицы Вальцовая, Громова, 8 Марта, Охотничья, Иваницына);

13.00-17.00 — город Токмок (улицы Болеболаева, Слободская);

9.00-17.00 — село Чуй (улица Шоссейная).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Тыныстанова, дом 32, Кутманалиева, Абдрахманова, дом 123), села Кажы-Сай, Коргонду-Булак, Жер-Уй, Жон-Булак, Балтабай, Кызыл-Суу, Ак-Терек, Кочу.

4 Нарынская область Нарынская область