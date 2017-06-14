Первое видео краш-теста кроссовера Tesla Model X появилось в Интернете

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) разместило в Интернете видеозапись краш-теста кроссовера Tesla Model X. Об этом сообщает Life.

Краш-тест, проведенный в начале 2017 года, воспроизводил условия, аналогичные прямому лобовому столкновению. Машину разогнали до 56,3 км/ч , после она столкнулась с препятствием.

По итогам тестирования новый кроссовер получил наивысший балл среди машин аналогичного класса. Как позже пояснили в официальном блоге Tesla, даже при серьезной аварии пассажиры Tesla Model X «имеют шанс избежать тяжелых увечий в 93 процентах случаев». Во многом это возможно благодаря отсутствию двигателя в передней части электрокара, что позволяет кузову машины поглотить гораздо более сильный удар.

Кроме того, в NHTSA протестировали устойчивость Tesla Model X при боковом ударе. Как утверждается, за время испытаний электрокар не удалось опрокинуть «ни разу». Конструкторы Tesla связывают это с расположением аккумулятора под полом машины, что создает максимально низкий центр тяжести.

По утверждению официальных представителей компании, Model X имеет «самую низкую вероятность опрокидывания среди аналогичных транспортных средств». Ожидается, что по результатам всех испытаний электрокар станет «первым внедорожником, получившим высший балл во всех категориях безопасности».