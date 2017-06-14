21:11
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Техноблог

Первое видео краш-теста кроссовера Tesla Model X появилось в Интернете
Фото Tesla. Внедорожник Tesla Model X

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) разместило в Интернете видеозапись краш-теста кроссовера Tesla Model X. Об этом сообщает Life.

Краш-тест, проведенный в начале 2017 года, воспроизводил условия, аналогичные прямому лобовому столкновению. Машину разогнали до 56,3 км/ч, после она столкнулась с препятствием.

По итогам тестирования новый кроссовер получил наивысший балл среди машин аналогичного класса. Как позже пояснили в официальном блоге Tesla, даже при серьезной аварии пассажиры Tesla Model X «имеют шанс избежать тяжелых увечий в 93 процентах случаев». Во многом это возможно благодаря отсутствию двигателя в передней части электрокара, что позволяет кузову машины поглотить гораздо более сильный удар.

Кроме того, в NHTSA протестировали устойчивость Tesla Model X при боковом ударе. Как утверждается, за время испытаний электрокар не удалось опрокинуть «ни разу». Конструкторы Tesla связывают это с расположением аккумулятора под полом машины, что создает максимально низкий центр тяжести.

По утверждению официальных представителей компании, Model X имеет «самую низкую вероятность опрокидывания среди аналогичных транспортных средств». Ожидается, что по результатам всех испытаний электрокар станет «первым внедорожником, получившим высший балл во всех категориях безопасности».
Ссылка:
просмотров: 1293
Версия для печати
Материалы по теме
WhatsApp тестирует функцию, которая не позволит потерять важные сообщения
Красный iPhone 7 подожгли, но он оказался огнеупорным
В мессенджере Telegram тестируют функцию аудиозвонков
Ряд новых возможностей для мобильных версий Skype тестирует Microsoft
Популярные новости
iPhone 8 станет зеркальным iPhone 8 станет зеркальным
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с&nbsp;Путиным и&nbsp;Трампом Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
Apple выпустит три iPhone с&nbsp;OLED-дисплеем в&nbsp;2018 году Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году
Чат-бот Microsoft обошел запрет и&nbsp;начал обсуждать Коран Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»