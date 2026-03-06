Глава КР считает преждевременной инициативу о тесте водителей за нарушение ПДД

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров считает преждевременной инициативу МВД о тестировании водителей на месте за нарушение ПДД. Об этом он заявил в интервью «Кабару».

По словам президента, он поручил отозвать из Жогорку Кенеша законопроект.

«Эта инициатива внесена через МВД. Она предполагала останавливать водителей, нарушивших правила, и проверять их знание Правил дорожного движения. Если водитель совсем не знает правил, у него забирают права и отправляют заново сдавать экзамен.

В принципе это правильная мера. Но, думаю, немного рано, потому что сначала нужно полностью подготовить самих сотрудников ГУОБДД. Бывают случаи, когда некоторые из них сами не полностью знают Правила дорожного движения. Поэтому, когда сотрудники ГУОБДД будут полностью готовы, можно снова поднять этот вопрос», — считает Садыр Жапаров.

Он добавил, что цель этой меры благая — снизить количество ДТП.

«Я всегда говорю: раньше многие покупали водительские права, не учась. Из-за этого увеличилось количество аварий, и наши граждане часто попадают в ДТП. Это один из способов устранить проблему. Вообще, наш народ любит слово «люстрация» и часто его использует. Это тоже можно считать частью люстрации. Мы уже пять лет проводим люстрацию во властных структурах и почти завершили ее на верхнем уровне. Теперь давайте проведем люстрацию и в других сферах.

Как еще можно провести люстрацию в этой отрасли? Если мы будем оставлять нарушителей без наказания, аварий будет становиться все больше. Наши граждане будут погибать, число инвалидов будет расти. Поэтому мы должны уделить этой сфере серьезное внимание.

Теперь покупка водительских прав на 99 процентов будет невозможна. Государство взяло этот вопрос под контроль. Тех водителей, которые раньше купили права и ездят, не зная правил, нужно научить Правилам дорожного движения. Только тогда на дорогах Кыргызстана станет безопасно ездить», — сказал глава государства.