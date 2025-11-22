22:24
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Техноблог

В США представили первую женскую модель манекена для краш-тестов автомобилей

В США представили первую женскую модель манекена для краш-тестов автомобилей. Она учитывает больше анатомических особенностей.

Отмечается, что Министерство транспорта представило новый манекен для краш-тестов в целях повышения безопасности для женщин, которые подвергаются большему риску получения травм в автомобильных авариях, чем мужчины. В стране десятилетиями использовалась упрощенная модель, которая почти полностью основана на мужских пропорциях.

Новый манекен THOR-05F больше похож на человека и имеет пропорции, характерные для женщин.

«Развитие технологий позволяет более точно учитывать биологические различия между мужской и женской анатомией при проведении краш-тестов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

При лобовом столкновении женщины на 73 процента чаще получают травмы, а вероятность их гибели в автокатастрофе на 17 процентов выше, чем у мужчин.

Возможность использования нового манекена при оценке пятизвездочных краш-тестов транспортных средств, как только будут приняты окончательные правила, Минтранс США рассмотрит в ближайшее время.

Стандартный манекен для краш-теста, используемый в тестировании авто, был разработан в 1978 году по образцу мужчины ростом 175 сантиметров и весом 78 килограммов.

Женский манекен меньше по размеру, и на нем надета резиновая куртка, имитирующая грудь. Его обычно тестируют на пассажирском или заднем сиденье, но редко на водительском, хотя большинство водителей с правами — женщины.

Новый женский манекен, одобренный министерством, более точно отражает различия между мужчинами и женщинами, в том числе форму шеи, ключиц, таза и ног. Он оснащен более чем 150 датчиками.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/351881/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Готовы ли вы к проверке от президента? Пройдите тест: какой вы госслужащий
Результаты Кыргызстана в PISA станут известны в 2026 году
День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
ГКНБ предлагает проводить в своей лаборатории платные ДНК-анализы
Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
Что вы знаете о жизни и творчестве артиста балета Чолпонбека Базарбаева. Тест
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Много ли вы знаете фактов о кыргызском языке? Тест
Популярные новости
Смартфоны серии Xiaomi 17&nbsp;оказались самыми быстропродаваемыми Смартфоны серии Xiaomi 17 оказались самыми быстропродаваемыми
Google представила свою самую мощную нейросеть Google представила свою самую мощную нейросеть
Кыргызстан оказался на&nbsp;76-м месте по&nbsp;средней скорости мобильного интернета Кыргызстан оказался на 76-м месте по средней скорости мобильного интернета
Концерн Ford официально прекратил производство Focus Концерн Ford официально прекратил производство Focus
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
22 ноября, суббота
21:35
В США представили первую женскую модель манекена для краш-тестов автомобилей В США представили первую женскую модель манекена для кр...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 ноября: будет солнечно
20:48
В Бишкеке прошел фестиваль COFFEE FEST KG
20:23
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
20:02
Пыталась подкупить избирателей. В Бишкеке задержана председатель ТСЖ