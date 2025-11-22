В США представили первую женскую модель манекена для краш-тестов автомобилей. Она учитывает больше анатомических особенностей.

Отмечается, что Министерство транспорта представило новый манекен для краш-тестов в целях повышения безопасности для женщин, которые подвергаются большему риску получения травм в автомобильных авариях, чем мужчины. В стране десятилетиями использовалась упрощенная модель, которая почти полностью основана на мужских пропорциях.

Новый манекен THOR-05F больше похож на человека и имеет пропорции, характерные для женщин.

«Развитие технологий позволяет более точно учитывать биологические различия между мужской и женской анатомией при проведении краш-тестов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

При лобовом столкновении женщины на 73 процента чаще получают травмы, а вероятность их гибели в автокатастрофе на 17 процентов выше, чем у мужчин.

Возможность использования нового манекена при оценке пятизвездочных краш-тестов транспортных средств, как только будут приняты окончательные правила, Минтранс США рассмотрит в ближайшее время.

Стандартный манекен для краш-теста, используемый в тестировании авто, был разработан в 1978 году по образцу мужчины ростом 175 сантиметров и весом 78 килограммов.

Женский манекен меньше по размеру, и на нем надета резиновая куртка, имитирующая грудь. Его обычно тестируют на пассажирском или заднем сиденье, но редко на водительском, хотя большинство водителей с правами — женщины.

Новый женский манекен, одобренный министерством, более точно отражает различия между мужчинами и женщинами, в том числе форму шеи, ключиц, таза и ног. Он оснащен более чем 150 датчиками.