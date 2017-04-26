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Техноблог

Wikipedia объявила войну фейковым новостям

Сооснователь интернет-энциклопедии Wikipedia Джимбо Уэйлс объявил о создании нового интернет-ресурса Wikitribune, задача которого — борьба с так называемыми фейковыми новостями. В проекте будут работать профессиональные журналисты, написал «Коммерсант».

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Джимбо Уэйлс объявил о начале сбора средств для проекта. В интервью изданию The Verge он заявил, что его новый проект — «новости, написанные народом и для народа», пожалуй, с невиданными ранее стандартами прозрачности. Читатели без труда смогут находить источник той или иной заметки на сайте, а авторы будут выкладывать материалы, которые использовались при написании заметок, в том числе распечатки интервью и аудиозаписи.

«Я давно об этом задумывался. Но мысль создать такое издание пришла в голову после британского референдума о выходе из ЕС и победы Дональда Трампа. Есть ощущение, что все пошло не так. Качество средств массовой информации упало во многих, но не во всех областях. А у публики появилось настоящее желание иметь что-то более серьезное и более надежное в качестве источника информации», — заявил Джимбо Уэйлс.

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Как предполагается, издание, в котором будут работать десять профессиональных журналистов, будет освещать самый широкий спектр новостей — от американской политической жизни до новостей науки и высоких технологий.

Как и в случае с Wikipedia, участвовать в написании или редактировании новости сможет любой желающий. Правда, окончательное решение о правке будет принимать сотрудник издания или доброволец из числа наиболее доверенных лиц. Кроме того, добровольцы будут перепроверять факты и корректировать заметки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50530/
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