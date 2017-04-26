Wikipedia объявила войну фейковым новостям

Сооснователь интернет-энциклопедии Wikipedia Джимбо Уэйлс объявил о создании нового интернет-ресурса Wikitribune, задача которого — борьба с так называемыми фейковыми новостями. В проекте будут работать профессиональные журналисты, написал «Коммерсант».
«Я давно об этом задумывался. Но мысль создать такое издание пришла в голову после британского референдума о выходе из ЕС и победы Дональда Трампа. Есть ощущение, что все пошло не так. Качество средств массовой информации упало во многих, но не во всех областях. А у публики появилось настоящее желание иметь что-то более серьезное и более надежное в качестве источника информации», — заявил Джимбо Уэйлс.
Как и в случае с Wikipedia, участвовать в написании или редактировании новости сможет любой желающий. Правда, окончательное решение о правке будет принимать сотрудник издания или доброволец из числа наиболее доверенных лиц. Кроме того, добровольцы будут перепроверять факты и корректировать заметки.