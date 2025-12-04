23:49
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Техноблог

Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа

В мессенджере Telegram приступили к тестированию новой функции безопасной авторизации с использованием стандарта FIDO2. Об этом сообщает сайт «Код Дурова».

В последней бета-версии приложения для Android обнаружена опция входа в аккаунт через Passkey (ключи доступа) — технологию, которая полностью заменяет традиционные пароли и SMS-подтверждения.  

Ключи доступа хранятся непосредственно на устройстве пользователя в защищенном менеджере паролей — например, в Google Password Manager, Apple iCloud Keychain, Samsung Pass или сторонних решениях вроде 1Password и Bitwarden. Для авторизации достаточно подтвердить личность с помощью биометрии (Face ID, отпечаток пальца) или PIN-кода устройства, после чего система автоматически создает и использует криптографический ключ. Управлять добавленными ключами можно будет в разделе настроек конфиденциальности Telegram.

Эта функция является частью глобального отраслевого тренда на отказ от уязвимых паролей и одноразовых SMS-кодов, которые подвержены фишингу и SIM-свопу. Ранее аналогичную технологию внедрили такие крупные платформы, как Google Account, Apple ID, Microsoft, а также российский сервис VK. Ожидается, что Passkey в Telegram станет доступен всем пользователям в одном из ближайших стабильных обновлений.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/353345/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
iPhone SE, вышедший в 2016 году, признали устаревшим
Telegram объявил о блокировке 519 тысяч 646 групп и каналов только за один день
Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году
В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны
В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT для более интерактивного общения
YouTube тестирует встроенный мессенджер в мобильном приложении
Google представила свою самую мощную нейросеть
Нейросеть Grok будет ежедневно обрабатывать около 100 миллионов постов в X
Покупки в PlayStation Store теперь можно оплачивать картами стран СНГ
Популярные новости
Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития&nbsp;ИИ Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития ИИ
Павел Дуров объявил о&nbsp;запуске конфиденциальной сети для вычислений Cocoon Павел Дуров объявил о запуске конфиденциальной сети для вычислений Cocoon
Владельцы Porsche в&nbsp;России массово столкнулись с&nbsp;блокировкой своих автомобилей Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокировкой своих автомобилей
Telegram объявил о&nbsp;блокировке 519 тысяч 646 групп и&nbsp;каналов только за&nbsp;один день Telegram объявил о блокировке 519 тысяч 646 групп и каналов только за один день
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
23:39
Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию чере...
23:14
Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»
22:49
В Бишкеке пьяный водитель совершил двойное ДТП и пытался скрыться с места аварии
22:26
Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин звезде сериала «Друзья»
22:25
Пакистан объявил о развитии торгового взаимодействия с Кыргызстаном