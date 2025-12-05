00:33
В России кроме Мах заработает еще один новый мессенджер — «Молния»

В России кроме Мах заработает еще один новый мессенджер — «Молния». Запуск нового продукта, ориентированного на развитие международных коммуникаций и трансграничных сервисов, намечен на начало 2026 года. Об этом собищили в пресс-службе платформы.

«Молния» заявлена как универсальная цифровая экосистема, объединяющая инструменты общения, социальный контент, платежные сервисы, решения для трансграничной торговли и продукты для бизнеса.

Особое внимание уделяется взаимодействию России и Китая, включая поддержку растущего туристического потока, предпринимателей, контентмейкеров и компаний, ведущих международную операционную деятельность.

Проект задуман как инструмент, способный предложить пользователям единое и безопасное пространство для коммуникаций и финансовых операций.

«Россия и Китай сегодня находятся в новом периоде технологического взаимодействия. И нам необходима цифровая инфраструктура, которая объединяет людей, сервисы и бизнес в одной платформе. Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве», — заявил генеральный директор ООО «Молния» Михаил Толпышкин.

Компания «Молния» была учреждена в 2025 году для развития экосистемы, включающей социальные и бизнес-сервисы, а также для управления новым суперприложением (super-app), покрывающим весь цикл функциональных и контентных решений.

Ранее в РФ запустили отечественный мессенджер Мах.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории РФ, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.
просмотров: 240
