«Школа 21»: бесплатное IT-обучение запускается в июле

В Кыргызстане в июле запускают проект «Школа 21 — школа цифровых технологий», в рамках которого граждане смогут бесплатно получить IT-образование и стать высококвалифицированными специалистами. Инициатива реализуется по поручению президента.

Как сообщил ведущий специалист управления начального профобразования Министерства просвещения Расул Маматов агентству «Кабар», проект основан на модели российской школы компании «Сбер». Договоренности о его запуске достигнуты в 2024 году во время встречи президента Садыра Жапарова с главой «Сбера» Германом Грефом.

Обучение в школе смогут пройти кыргызстанцы старше 18 лет. Особенностью программы станет отсутствие преподавателей — студенты будут учиться самостоятельно по системе peer-to-peer (взаимное обучение).

Школа разместится в Бишкеке на базе профессионального лицея № 99. Под проект выделены два здания, где сейчас ведутся ремонтные работы. Учебный корпус займет около 2 тысяч квадратных метров, еще 1 тысяча квадратных метров предусмотрена под общежитие.

Школа будет работать круглосуточно, семь дней в неделю.

Финансирование проекта осуществляется за счет государственного бюджета, тогда как российская сторона обеспечит компьютерное и техническое оснащение.

На первом этапе планируется отбор 200 человек. Кандидаты пройдут испытания с базовыми IT-заданиями. Обучение продлится от одного года до полутора лет.