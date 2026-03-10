11:13
Общество

В Кыргызстане создадут «Мектеп 21» — школу цифровых технологий для взрослых

Кабинет министров принял постановление о создании образовательного учреждения «Мектеп 21 — школа цифровых технологий» при Министерстве просвещения.

Новая организация будет заниматься дополнительным образованием взрослых в сфере IT. Проект направлен на развитие цифрового образования, обеспечение граждан доступом к современным IT-программам и подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

В кабмине отмечают: обучение будет строиться с использованием инновационных методик и цифровых технологий, что должно повысить качество и эффективность образовательного процесса.

Постановлением утверждены типовая структура и штат учреждения, а также коэффициенты для расчета должностных окладов сотрудников. Минимальная базовая ставка для расчета зарплаты установлена в размере 7 тысяч 40 сомов.

Финансирование деятельности школы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на государственные программы и мероприятия.

Министерству просвещения поручено разработать устав учреждения, зарегистрировать его в органах юстиции и обеспечить организацию и координацию работы.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
