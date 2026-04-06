Техноблог

Google сделала бесплатным ИИ-генератор видео Veo 3.1 AI для всех пользователей

Компания Google выпустила масштабное обновление для своей платформы по созданию роликов Google Vids, сделав генерацию видео с помощью искусственного интеллекта Veo 3.1 бесплатной для всех пользователей. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Теперь любой обладатель личного аккаунта Google может бесплатно генерировать ИИ-ролики длиной до 8 секунд на основе текстовых промптов или загруженных изображений. При этом для бесплатных профилей установлен лимит в 10 генераций видео в месяц.

Разработчики также представили ряд эксклюзивных нововведений для обладателей подписок Google AI Pro и AI Ultra. На платформе появилась функция создания пользовательских саундтреков на базе моделей Lyria 3 и Lyria 3 Pro. Подписчики могут генерировать музыкальные композиции длительностью от 30 секунд до 3 минут для отдельных фрагментов или всего ролика целиком. Также им стал доступен инструмент создания настраиваемых ИИ-аватаров с помощью Veo 3.1. Технология позволяет генерировать виртуальных ведущих с постоянными чертами лица и голосом, что обеспечивает их согласованное использование в разных сценах и проектах.

Помимо внедрения новых ИИ-инструментов, Google упростила процесс работы над проектами и их распространения. В браузере Chrome появилось новое расширение, позволяющее в один клик записывать экран или самого автора с любой страницы в интернете. Кроме того, разработчики добавили функцию прямой публикации готовых работ на платформе YouTube. Новый процесс экспорта исключает необходимость рендеринга, скачивания и последующей ручной загрузки файла на видеохостинг.
Материалы по теме
Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple, узнали инсайдеры
Топ-10 мощных смартфонов в марте 2026 года составили эксперты
Apple отключила оплату своих сервисов в России с 1 апреля
Загрузку Android-приложений из интернета пользователям усложнят
Инсайдеры показали дизайн флагманского ИИ-смартфона Google
Павел Дуров и команда провели большое обновление Telegram для Android и iOS
Корпорация Apple намерена выпускать iPhone в течение 50 лет минимум
Дефицит чипов памяти. Sony приостановила продажу SD-карты
Telegram теперь будет уведомлять, что собеседник использует неофициальный клиент
В Telegram появится встроенный ИИ-редактор сообщений
Популярные новости
Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18&nbsp;Pro от&nbsp;Apple, узнали инсайдеры Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple, узнали инсайдеры
Астронавты показали, как выглядит Земля с&nbsp;расстояния 70&nbsp;тысяч километров Астронавты показали, как выглядит Земля с расстояния 70 тысяч километров
В&nbsp;Китае завершили строительство подводного участка железнодорожного тоннеля В Китае завершили строительство подводного участка железнодорожного тоннеля
Завораживающе красиво. NASA продолжает показывать уникальные фото Земли Завораживающе красиво. NASA продолжает показывать уникальные фото Земли
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
23:36
23:13
Ош и Санкт-Петербург продолжат совместную подготовку IT-специалистов
23:02
Минздрав КР и посол Турции обсудили вопросы лечения граждан и подготовки кадров
22:41
Более 240 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на кредит через «Түндүк»
22:23
Загрязнение воздуха. Кыргызстан вошел в топ-20 стран мира в рейтинге IQAir