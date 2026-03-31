Корпорация Apple намерена выпускать iPhone в течение 50 лет минимум

В корпорации Apple заявили, что будут выпускать iPhone в течение полувека и позже. Об этом сообщает Wired.

При интервью вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвиака попросили представить iPhone через 50 лет. Авторы журнала обратили внимание, что в будущем актуальные устройства бренда могут заменить искусственный интеллект (ИИ) и другие изобретения. «iPhone никуда не денется. iPhone будет играть очень важную роль», — заявил Грег Джосвиак.

По словам топ-менеджера американского IT-гиганта, трудно представить, что смартфон Apple может куда-то исчезнуть.

«В этом и заключается проблема остальных конкурентов. У них нет iPhone, и поэтому они в спешке думают, что же с ним делать», — сказал он.

Генерального директора Apple Тима Кука тоже спросили о том, что он думает о будущем iPhone. Он ответил, что технологии будут меняться, но основное останется прежним.

«Apple будет неизменной в течение следующих 50 лет, и следующих 100, и следующих 1000», — считает он.

Apple была основана 1 апреля 1976 года. В этом году компании исполняется 50 лет.