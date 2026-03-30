Дефицит чипов памяти. Sony приостановила продажу SD-карты

Компания Sony временно приостановила прием заказов на карты памяти форматов CFexpress и SD из-за нехватки компонентов. Ограничение распространяется как на розничных покупателей, так и на авторизованных партнеров и будет действовать неопределенное время, сообщает The Verge.

Под ограничения попали карты CFexpress Type A и Type B, а также SDXC и SDHC. При этом часть моделей Type B и некоторые базовые карты серии SF-UZ продолжают выпускаться и могут оставаться в продаже до исчерпания складских запасов.

В компании объяснили решение глобальным дефицитом полупроводниковой памяти и другими факторами, которые влияют на цепочки поставок. В Sony отметили, что текущие объемы производства не позволяют удовлетворить спрос.

Возобновление приема заказов будет зависеть от стабилизации ситуации с поставками, о чем компания пообещала сообщить дополнительно.
