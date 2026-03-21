Техноблог

Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18 Pro

Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18 Pro. По их данным, новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат привычный дизайн, камеру с попеременной диафрагмой и увеличенный аккумулятор, сообщает издание PhoneArena.

Отмечается, что одной из главных особенностей устройств назван уменьшенный экранный вырез Dynamic Island. Также аппараты получат самый мощный процессор в истории смартфонов Apple — A20 Pro.

18 Pro и 18 Pro Max должны выйти с камерой, которая будет иметь попеременную диафрагму. Это позволит регулировать количество света, попадающего на сенсор, и более точно настраивать процесс съемки, а также глубину резкости.

Среди обсуждаемых функций — поддержка спутниковой связи 5G и основная камера с переменной диафрагмой.

Девайсы должны получить новый модем C2, разработанный Apple. Также устройства будут оснащены увеличенным аккумулятором — он будет иметь емкость от 5 тысяч 200 миллиампер-часов.

Анонс iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ожидается в сентябре. Базовую модель серии iPhone 18 покажут в начале 2027 года. Эти гаджеты ожидаются в новых цветах — бордовом, кофейном и фиолетовом. 
