PlayStation 6 станет в три раза мощнее актуальной модели. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Moore’s Law Is Dead.

По его словам, одной из ключевых целей при разработке новой системы является обеспечение производительности на уровне 120 кадров в секунду при разрешении 4K с активной трассировкой лучей. На текущем поколении консолей подобные показатели достигаются лишь в отдельных проектах либо при существенном снижении качества графики.

Согласно утечке, новая консоль может получить графический процессор AMD на архитектуре RDNA 5 в сочетании с центральным процессором на базе Zen 6. Предполагается, что прирост производительности в традиционной растеризации относительно PlayStation 5 составит примерно 2,5–3 раза.

Наиболее заметные улучшения ожидаются в обработке трассировки лучей. Производительность соответствующих вычислений может увеличиться в 6–12 раз по сравнению с текущей консолью.

При этом достижение стабильных 120 кадров в секунду в нативном разрешении 4K с включенной трассировкой лучей даже на таком оборудовании может оставаться сложной задачей. Ожидается, что важную роль в достижении подобных показателей сыграет фирменная технология масштабирования изображения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), основанная на алгоритмах искусственного интеллекта.