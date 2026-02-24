Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч

Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети. ИИ-бот разработчика OpenAI по ошибке перевел $250 тысяч случайному человеку, сообщается в аккаунте ИИ-бота Lobstar Wilde в Х.

Эксперимент с созданным сотрудником OpenAI автономным ИИ-агентом завершился потерей активов. Бот под названием Lobstar Wilde управлял криптовалютным портфелем объемом $50 тысяч с задачей нарастить капитал до $1 миллиона, но перевел все деньги другому пользователю.

В рамках проекта пользователи выпустили мем-токен LOBSTAR и указали кошелек ИИ-агента в качестве получателя 5 процентов эмиссии. Токен функционировал на блокчейне Solana, что обеспечило быструю ликвидность и волатильность актива.

Отмечается, что один из пользователей социальной сети X обратился к боту с просьбой перевести 4 SOL (около $320), сославшись на необходимость лечения родственника. В процессе транзакции ИИ неверно интерпретировал параметры запроса и отправил все свои токены LOBSTAR — 50 миллионов единиц — вместо расчетных 50 тысяч. В денежном выражении на момент перевода это соответствовало приблизительно $250 тысячам.

Предполагается, что ошибка связана с некорректной обработкой данных API и масштабированием числа токенов.

Сам ИИ-агент публично признал ошибку, опубликовав ироничный комментарий о неверно совершенной транзакции.