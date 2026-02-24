00:42
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Техноблог

Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч

Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети. ИИ-бот разработчика OpenAI по ошибке перевел $250 тысяч случайному человеку, сообщается в аккаунте ИИ-бота Lobstar Wilde в Х.

Эксперимент с созданным сотрудником OpenAI автономным ИИ-агентом завершился потерей активов. Бот под названием Lobstar Wilde управлял криптовалютным портфелем объемом $50 тысяч с задачей нарастить капитал до $1 миллиона, но перевел все деньги другому пользователю.

В рамках проекта пользователи выпустили мем-токен LOBSTAR и указали кошелек ИИ-агента в качестве получателя 5 процентов эмиссии. Токен функционировал на блокчейне Solana, что обеспечило быструю ликвидность и волатильность актива.

Отмечается, что один из пользователей социальной сети X обратился к боту с просьбой перевести 4 SOL (около $320), сославшись на необходимость лечения родственника. В процессе транзакции ИИ неверно интерпретировал параметры запроса и отправил все свои токены LOBSTAR — 50 миллионов единиц — вместо расчетных 50 тысяч. В денежном выражении на момент перевода это соответствовало приблизительно $250 тысячам.

Предполагается, что ошибка связана с некорректной обработкой данных API и масштабированием числа токенов.

Сам ИИ-агент публично признал ошибку, опубликовав ироничный комментарий о неверно совершенной транзакции.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363231/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки
Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla
Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим
Популярные новости
Идеальное фото: на&nbsp;Солнце пропали все пятна Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна
Для бруталов и&nbsp;экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски
Доля электромобилей в&nbsp;автопарке Кыргызстана составляет менее 1&nbsp;процента Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
25 февраля, среда
00:26
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 февраля, вторник
23:35
Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
23:13
Печальное зрелище. Дуров отреагировал на обвинение в пособничестве терроризму
22:42
Президент США Дональд Трамп советуется со своим окружением насчет преемника
22:27
Председатель кабмина представил коллективу Минздрава и. о. главы ведомства
22:25
Парковку возле торгового центра «Аю Grand» в Бишкеке приведут в порядок