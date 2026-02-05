19:40
Первая в мире глобальная научная группа оценит последствия развития ИИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил список из 40 экспертов, которым предстоит войти в новую независимую международную научную группу по искусственному интеллекту — первый в мире полностью независимый глобальный орган, призванный отслеживать и оценивать реальные последствия развития ИИ.

Как сообщает Служба новостей ООН, работа группы будет содействовать укреплению многосторонних механизмов регулирования стремительно развивающихся технологий.

«Искусственный интеллект развивается со скоростью света. Ни одна страна не способна увидеть полную картину [происходящего] в одиночку», — заявил глава ООН, отметив, что миру необходимы общие ориентиры и научно обоснованные подходы.

Для отбора кандидатов в группу объявлен открытый глобальный конкурс. Поступило более 2,6 тысячи заявок.

В итоговый список вошли специалисты в области машинного обучения, кибербезопасности, здравоохранения, прав человека, детского развития и управления данными.

Все члены группы будут работать в личном качестве, независимо от каких-либо государственных органов, частных компаний или организаций.

По словам генсека, группа станет ориентиром в условиях, когда надежная и беспристрастная информация об ИИ особенно востребована.

Он подчеркнул, что новая структура поможет «отделять факты от фальсификаций, а науку — от шума».

Группа начнет работу в ускоренном режиме. Первый доклад ожидается к июльскому глобальному диалогу по управлению ИИ — ключевому международному форуму, на котором будут обсуждаться будущие правила и стандарты.

Антониу Гутерриш предупредил, что в условиях растущей геополитической конкуренции и технологического соперничества особенно важно найти общую платформу. Новая группа, по его словам, может стать такой платформой — основанной на науке, солидарности и международном сотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/360667/
просмотров: 150
