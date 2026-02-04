00:52
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Техноблог

Самые мощные Android-смартфоны определили эксперты

Создатели бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на базе Android, доступные на рынке. Список опубликован на сайте сервиса.

В перечне оказались устройства, мощность которых тестировали в бенчмарке в январе 2026 года не менее тысячи раз.

Самым мощным аппаратом оказался Nubia Red Magic 11 Pro+ — выпущенный в конце 2025 года телефон набрал 4,1 миллиона баллов. На второй позиции оказался Vivo X300 Pro — 4,09 миллиона, на третьей — Realme GT8 Pro, получивший 4,07 миллиона.

В топ-10 также перечислили iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 и Vivo X300.

Отмечается, что лидер рейтинга Nubia Red Magic 11 Pro+ имеет процессор Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 24 гигабайта оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Авторы отчета заметили, что аппарат оказался мощнее конкурентов в том числе потому, что он имеет систему водяного охлаждения.

В AnTuTu подчеркнули, что в рейтинге указывается среднее, а не максимальное количество баллов, которые набирает смартфон. Также мощность устройства может зависеть от конфигурации и сценариев применения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/360490/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Самые ожидаемые смартфоны февраля назвали эксперты
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip7 Olympic Edition
Первый гаджет, выпущенный в 2026 году, представила корпорация Apple
Lenovo выпустит первые игровые Arm-ноутбуки
Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая
Функционал, позволявший Grok генерировать непристойные фото, ограничили в Х
Удалить соцсеть X и нейросеть Grok из магазинов требуют от Apple и Google
Новая версия операционной системы Windows содержит важные функции
О возможном повышении цен на смартфоны предупредила корпорация Samsung
Непристойный контент. Индонезия заблокировала чат-бот Grok
Популярные новости
Самые ожидаемые смартфоны февраля назвали эксперты Самые ожидаемые смартфоны февраля назвали эксперты
В&nbsp;Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
Илон Маск объявил об&nbsp;объединении его корпораций SpaceX и&nbsp;xAI Илон Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI
Около 99&nbsp;процентов международного интернет-трафика идет по&nbsp;подводным кабелям Около 99 процентов международного интернет-трафика идет по подводным кабелям
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
5 февраля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, среда
23:40
Самые мощные Android-смартфоны определили эксперты
23:26
В Узбекистане хотят построить современный гольф-курорт
23:04
Глава МИД Кыргызстана обсудил со спецпосланником США визовые вопросы
22:45
Глава кабмина посетил завод по производству воды. Его открыли граждане КР в ОАЭ
22:23
Сын кронпринцессы Норвегии обвиняется в изнасилованиях. Он предстал перед судом