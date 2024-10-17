Разработчики YouTube выпустили большое обновление на всех платформах

Разработчики YouTube выпустили масштабное обновление для видеохостинга на всех платформах. Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что обновлен стандартный плеер: добавлена возможность регулировать скорость воспроизведения с шагом в 0,05 нажатием по кнопкам «-» и «+», увеличен текст и превью, а также ускорен отклик на действия пользователя.

Одним из заметных нововведений стал мини-проигрыватель на смартфонах, который теперь можно перемещать по всему экрану внутри приложения и масштабировать. Также добавлена функция таймера сна для запланированного выключения видео.

Кроме того, плейлисты теперь можно составлять совместно с друзьями и персонализировать обложки собственными или сгенерированными изображениями, а приглашения в плейлисты можно отправлять в том числе с помощью QR-кодов.

Для видеоблогеров внедрили возможность добавлять достижения для подписчиков в YouTube и YouTube Music. Пользователи могут получить специальные значки за активное прослушивание исполнителей, раннее подключение платной подписки или правильные ответы на викторины.

Обновленный клиент YouTube для телевизоров получил поддержку коротких роликов Shorts с возможностью читать комментарии и выполнять другие действия внутри платформы, не прерывая просмотр видео.