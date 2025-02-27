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Техноблог

YouTube хочет изменить размещение рекламы, чтобы она была менее навязчивой

Видеохостинг YouTube объявил о предстоящих изменениях в размещении рекламы в середине видеороликов, стремясь сделать ее менее навязчивой. С 12 мая платформа будет отдавать предпочтение показу рекламы в паузах и моментах смены сцен, а не во время речи или активных действий. Об этом сообщает издание The Verge.

На справочной странице YouTube уточняется, что компания планирует сократить количество mid-roll рекламных вставок, которые, по ее мнению, прерывают предложения или динамичные моменты. Вместо этого, алгоритмы YouTube будут искать «естественные точки прерывания» в видео, такие как паузы в речи, переходы между сценами или логически завершенные сцены.

Кроме того, YouTube намерен автоматически добавлять рекламные блоки в «естественных точках прерывания» в старые видео, где реклама была размещена вручную. Создатели контента смогут отказаться от автоматического размещения, однако платформа предупреждает, что видео с «прерывающей» рекламой, размещенной вручную, могут приносить меньше дохода после вступления изменений в силу.

YouTube предлагает авторам контента использовать как автоматическое, так и ручное размещение рекламы. Для тех, кто предпочитает ручное управление, в YouTube Studio появится инструмент обратной связи, который поможет оценить, насколько «прерывающими» считаются выбранные рекламные точки.

Компания ссылается на эксперимент, проведенный в прошлом году, который показал, что видео с комбинированным размещением рекламы (автоматическим и ручным) приносили в среднем на 5 процентов больше дохода, чем ролики только с ручным размещением. Отказ от автоматического размещения возможен через вкладку «Монетизация» в YouTube Studio.

Несмотря на изменения, создатели контента по-прежнему сохранят контроль над размещением рекламы. Однако остается неясным, приведет ли отказ от автоматического размещения к тому, что часть рекламы просто не будет показана.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/321219/
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