Сумма штрафа, который Google должна выплатить за блокировки российских каналов в YouTube, превысила дуодециллион рублей — это больше всего ВВП мира. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что к середине января сумма долга Google по иску 17 российских телеканалов достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

В январе Высокий суд Англии и Уэльса запретил Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» судиться с Google из-за блокировки их каналов в YouTube. Партнер юридической фирмы Art De Lex, которая представляет интересы российских телеканалов в делах против Google, заявил, что английский суд принял «нетипичную для английского правосудия позицию» и истцы имеют все основания для оспаривания судебного решения.

По мнению российских юристов, несмотря на решение английского суда, судебные процессы между Google и российскими медиа могут продолжаться «вплоть до снятия санкций и попыток Google вернуться на российский рынок».

«Скорее всего, будут достигнуты мировые соглашения, по которым Google выплатит незначительные компенсации российским судам в обмен на отказ от текущих исков», — считает юрист Денис Поляков.

Истцами по делу против Google проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и другие), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.