Компания Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона Magic8 RSR Porsche Design. Об этом сообщает издание GSMArena.

Согласно представленным материалам, внешний телеобъектив увеличивает возможности штатного зума смартфона в 2,35 раза.

Honor также опубликовала фото, сделанные с использованием нового аксессуара, продемонстрировав его потенциал при съемке удаленных объектов. На них близко сняты сурикат, жираф и пеликан.

В Китае официальная презентация Honor Magic8 RSR Porsche Design запланирована на 19 января и пройдет одновременно с анонсом модели Magic8 Pro Air. Ожидается, что в рамках мероприятия компания раскроет все технические детали смартфона и характеристики внешнего телеобъектива.