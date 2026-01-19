00:11
Техноблог

Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона

Компания Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона Magic8 RSR Porsche Design. Об этом сообщает издание GSMArena.

Согласно представленным материалам, внешний телеобъектив увеличивает возможности штатного зума смартфона в 2,35 раза.

Honor также опубликовала фото, сделанные с использованием нового аксессуара, продемонстрировав его потенциал при съемке удаленных объектов. На них близко сняты сурикат, жираф и пеликан.

В Китае официальная презентация Honor Magic8 RSR Porsche Design запланирована на 19 января и пройдет одновременно с анонсом модели Magic8 Pro Air. Ожидается, что в рамках мероприятия компания раскроет все технические детали смартфона и характеристики внешнего телеобъектива.
