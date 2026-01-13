ИИ научили прогнозировать вероятность развития более 100 заболеваний

Искусственный интеллект научили прогнозировать вероятность развития более 100 заболеваний по данным ночного сна человека — достаточно одной записи.

Новую модель назвали SleepFM, ее разработали специалисты Стэнфордской медицинской школы. ИИ прошел обучение на 585 тысячах часов данных о сне, полученных от 65 тысяч участников. Вся информация собиралась с помощью полисомнографии — метода оценки, при котором с помощью датчиков фиксируется активность мозга, сердца, частота дыхания, движение глаз, ног и многое другое.

ИИ-модель научилась сопоставлять полученные данные в некое подобие «языка сна», точно определяя этапы и диагностируя тяжесть апноэ.

Ученые решили выяснить, сможет ли ИИ диагностировать развитие заболеваний по полученной картине сна. Для этого они взяли медкарты части пациентов, на данных которых обучалась SleepFM, и «показали» ей информацию о диагнозах, которые ставили этим людям за последние 25 лет.

Проанализировав более 1 тысячи заболеваний, ИИ выделил 130, которые можно было спрогнозировать, опираясь на данные полисомнографии. В их число попала онкология, осложнения при беременности, заболевания кровеносной системы и психические расстройства.

Также SleepFM прогнозировал развитие болезни Паркинсона, деменции, сердечные приступы и гипертонические болезни сердца.

Сейчас специалисты работают над увеличением точности прогнозов, рассматривая вариант увеличения потока данных за счет информации с устройств трекинга и пытаются разобраться, на что опирается ИИ при составлении прогноза.