11:45
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Техноблог

Крупный взрыв произошел на Солнце — Лаборатория солнечной астрономии

Крупный взрыв произошел на Солнце накануне. Он был зарегистрирован в середине дня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками он сейчас не наблюдается», — отметили ученые.

«Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось — пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)», — проинформировали в лаборатории.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357285/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января
Свободно падающего человека на фоне Солнца запечатлел астрофотограф из США
Мощнейшая в 2025 году вспышка зафиксирована на Солнце
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
Власти США запретили затемнять солнце ученым
Солнечное затмение века. Ученые рассказали, когда оно произойдет
3 июля Солнце станет чуть меньше на небосводе
Аллергия на солнце, или Как правильно загорать в городе и на Иссык-Куле
Популярные новости
Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с&nbsp;функцией Privacy Display Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с функцией Privacy Display
Telegram выпустил первое обновление в&nbsp;2026 году Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25&nbsp;февраля Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля
&laquo;Роскосмос&raquo; опубликовал фото туманности, которую называют &laquo;Рождественская елка&raquo; «Роскосмос» опубликовал фото туманности, которую называют «Рождественская елка»
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
11:20
В Бишкеке установили новый светофор с лазерной подсветкой В Бишкеке установили новый светофор с лазерной подсветк...
11:00
В Русском театре драмы в Бишкеке прошла премьера комедии «Принцесса Турандот»
10:58
США за день получили венесуэльскую нефть на $4 миллиарда — Дональд Трамп
10:42
Моя мораль — ограничение. Трамп заявил, что ему не нужно международное право
10:30
Декларация. Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, чем годом ранее