Крупный взрыв произошел на Солнце накануне. Он был зарегистрирован в середине дня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Фото иллюстративное

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками он сейчас не наблюдается», — отметили ученые.

«Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось — пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)», — проинформировали в лаборатории.