Мощнейшая в 2025 году вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Фото Института космических исследований Российской академии наук

«Самая крупная вспышка года! Растет!» — говорится в сообщении.

По данным лаборатории, текущий балл вспышки достигает X5.1. Событие является самым крупным с октября прошлого года.

Отмечается, что по потоку излучения событие в три-пять раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10-20 раз.

Более сильный взрыв на Солнце наблюдался 3 октября 2024-го (более года назад), но произошел тогда на краю Солнца и не привел ни к каким последствиям на Земле. В данном случае взрыв наблюдался в зоне воздействия на Землю.

12 ноября на Земле ожидается третья с начала года сильнейшая магнитная буря.