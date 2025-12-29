22:06
Общество

Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января

Минувшей ночью на Солнце произошла серия вспышек, включая две сильные категории M, и выброшенное в результате облако плазмы может задеть Землю краем в ночь на 1 января. Об этом сегодня сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, пишет «Интерфакс».

«Первое из двух сильных событий зарегистрировано в 1.39 (уровень M4.2), а второе — в 3.02 (M2.2) — оба по московскому времени», — говорится в сообщении.

Моделирование показывает, что в результате вспышек в космос выброшено облако плазмы средней величины, которое может задеть Землю краем в ночь на 1 января.

«Наиболее высокой вероятность полярных сияний может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, Республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Вероятность для центральной части России пока является небольшой — событие объективно средней силы, а кроме того, все же уходит сильно вбок», — прогнозируют ученые.
