Общество

Вспышка X-класса на Солнце вызовет сильную магнитную бурю 20 января

На Земле ожидаются сильные магнитные бури уровня G3-G4, вызванные мощной солнечной вспышкой класса X, зарегистрированной 18 января. Об этом сообщают астрономы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и метеорологические службы.

Уточняется, что первая с начала года вспышка высшего класса X стала причиной коронального выброса, направленного к Земле, и приведет 20 января к магнитной буре уровня G3-G4. Уровни G3 и G4 по международной шкале означают, соответственно, «сильную» и «очень сильную» геомагнитную активность.

Магнитные бури могут повлиять на здоровье людей, особенно метеозависимых, а также на работу спутников, систем связи и электросетей. Возможны сбои в радиосвязи и навигационных системах.

Специалисты отмечают, что подобные вспышки и связанные с ними геомагнитные возмущения усиливаются в рамках текущей солнечной активности, и призывают учитывать прогнозы космической погоды.
https://24.kg/obschestvo/358318/
