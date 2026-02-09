Солнце установило рекорд XXI века по количеству мощных вспышек в одной области

Солнце установило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По данным ученых, в затихшей на несколько дней области светила 4366 произошло еще несколько мощных вспышек, после чего поставлен рекорд века. Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильные вспышки уровня М и выше, что стало причиной крупнейшей магнитной бури за 20 лет.

7 февраля сообщалось, что на Солнце завершился всплеск активности.

«Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник. Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставались всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по количеству сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки», — отмечали исследователи.