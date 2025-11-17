23:50
Нейросеть Grok будет ежедневно обрабатывать около 100 миллионов постов в X

Глава соцсети X (Twitter) Илон Маск заявил, что уже в декабре нейросеть Grok получит возможность обрабатывать весь объем контента платформы — около 100 миллионов публикаций в сутки, включая тексты, изображения и видео, вне зависимости от размера и популярности аккаунта. Об этом сообщает iXBT.

По словам Илона Маска, обновленная система рекомендаций будет оценивать публикации по качеству и содержательной ценности, а не по числу подписчиков или лайков. Такой подход стал возможен благодаря использованию продвинутых моделей искусственного интеллекта и масштабной инфраструктуре графических процессоров.

Ожидается, что обновление существенно улучшит персонализацию ленты для пользователей X, сделав рекомендации более точными, разнообразными и независимыми от влияния крупных аккаунтов.

Напомним, Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 миллиарда. Он провел ребрендинг соцсети, выбрав в качестве названия X. За эти три года миллиардер провел масштабную реорганизацию внутри компании, а также открыл компанию xAI, которая разрабатывает ИИ Grok, интегрированный в соцсеть.
Нейросеть Grok будет ежедневно обрабатывать около 100 миллионов постов в X
